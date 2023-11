Die Aktivierung der Betondecken

Wer sitzt nicht gerne im Winter in den wärmenden vier Wänden zuhause, und wer hat es nicht an heißen Sommertagen im Haus angenehm kühl, um nicht schwitzen zu müssen? Damit das gelingt wurde im Bereich der thermischen Bauteilaktivierung (TBA) in Vergangenheit viel geforscht und entwickelt. Die Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ), als Mitglied der Austrian Cooperative Research (VAC), hat gemeinsam mit Institutionen und Akteuren aus Theorie und Praxis Lösungen gefunden, wie natürliche Wärme und Kälte langanhaltend genutzt werden kann, um ein gutes Raumklima zu schaffen und dabei mit den Ressourcen sparsam umzugehen. „Das Heizen und Kühlen von Gebäuden ist für etwa 25% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Daher müssen wir handeln“, sagt VÖZ-Geschäftsführer Sebastian Spaun. Wind- und Sonnenenergie wird bei der TBA so genutzt, dass so Zeiten ohne Sonne und Wind, überbrückt werden können. Denn Beton ist ein optimaler Baustoff, da er eine hohe Wärmeleitfähigkeit und Speicherfähigkeit besitzt.

TBA und Wärmepumpe, ein beinahe unschlagbares Duo

„Die Speicherkapazität einer gewöhnlichen Betondecke reicht bereits aus, um mehrere Tage ohne Wind- und Sonnenenergie zu überbrücken“ so Spaun. Um diese Speicherkapazität noch besser zu nutzen, ­wurde durch die Erforschung und Entwicklung der TBA ein Schritt gesetzt, in dem man dem Beton Unterstützung durch Wasser zukommen lässt. Über Rohrleitungen wird Wasser in die Betondecke eingeleitet, um so eine verbesserte Wärmespeicherung zu erreichen. Somit bleibt es warm im Winter und kühl im Sommer und die Wände dienen als Zwischenspeicher für eben jene Tage, an denen es um die Sonnen- und Windenergie nicht so gut bestellt ist. „Die Kühlung erfolgt viel effizienter über die Decke und die Heizung, die in diesem Fall auf dem Prinzip der Strahlungswärme basiert, schafft ein äußerst angenehmes Raumklima“, erklärt Spaun.