Er ist ein echter Blickfang. Mit seinen 109 Metern Höhe wird er Österreichs höchstes Hotel- und Bürogebäude außerhalb von Wien. Und er soll nicht nur Gäste beherbergen und als Office dienen, sondern mit einem Restaurant und einer Rooftop-Bar im 27. Stock auch zum neuen Hotspot in Linz werden.

Die Rede ist vom Quadrill-Tower, dem auffälligsten Bauwerk des gleichnamigen Gebäude-Ensembles in Linz. Beim Quadrill handelt es sich um ein städtebauliches Großbau-Projekt am Standort der Tabakfabrik Linz, bei dem der denkmalgeschützte Bestand der Industrieanlage um einen Neubaukomplex erweitert wird. Neben zusätzlichen Wohnflächen für die Stadt Linz werden dabei bis 2025 Gastronomie- und Handelsflächen entstehen. Das Areal wird nach den Plänen des renommierten Wiener Architekturbüros Zechner & Zechner durch die Bodner Gruppe aus Kufstein und Dywidag bebaut.

Aufgrund der komplexen geometrischen Formen stehen die Unternehmen beim Rohbau vor echten Herausforderungen. Das gilt vor allem für die Schalungsarbeiten – und hier speziell für die Arbeiten in den Deckenbereichen des gestalterisch anspruchsvollen Quadrill Towers. Die Spezialisten von Dywidag setzen dabei auf die DokaXdek-Element-Deckenschalung. „Im Deckenbereich ergeben sich auf dieser Baustelle durch die Geometrie des Gebäudes relativ viele Passbereiche. Mit den DokaXdek-Handschalungselementen mit den Maßen von 1 x 2 Meter ist es dabei relativ einfach, die Passbereiche mit den Ausgleichsträgern zu füllen“, meint Franz Dorninger, Baupolier bei Dywidag. Zusätzlich verwenden er und sein Team das Concremote Betonmonitoring. „Es ermöglicht signifikant kürzere Schalungszeiten, was im Falle solch eines großen Projektes in jedem Fall hilft, den Bauzeitplan auf Kurs zu halten“, so Dorninger.