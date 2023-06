Ein ETZI-Fenster zur Zukunft?

Fachkräftemangel, Lieferkettenprobleme und Teuerung sind aktuelle Herausforderungen im Ein- und Mehrfamilienhausbau, aber auch im Wohnungs- und mehrgeschossigen Wohnbau. Diese behindern zunehmend einen zügigen Baufortschritt, durch Verzögerungen entstehen wiederum zusätzliche Kosten. Die oberösterreichische ETZI-Group (ETZI-HAUS und AUSTROHAUS) mit Sitz in Vorchdorf will dem mit dem Einsatz von alternativen Bausystemen entgegenwirken: „Mit den vorgefertigten „Redbloc“-Ziegelmassivwänden und den „Windowment“-Fensterkomplettelementen erreichen wir einen sehr hohen Vorfertigungsgrad in der Produktion und sind dabei auch noch witterungsunabhängig“, erklärt Maximilian Etzenberger und fügt an: „Gerade bei mehrgeschossigen Wohnungsbauten ist das Potential dieser Systemlösungen sehr groß.“

Am zukünftigen Standort im oberösterreichischen Ried im Traunkreis entsteht daher gerade ein Werk zur Produktion der beiden Produkte. Ab Jänner 2025 werden im Zweischichtbetrieb jährlich etwa 150.000 m² Redbloc-Ziegelwände die neue Produktionsstätte verlassen. Windowment-Elemente werden bereits ab dem Sommer 2023 angeboten. Weitere Standorte in Niederösterreich und Steiermark sind in Planung.