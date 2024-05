Das Vorhaben stand zunächst unter keinem guten Stern: Kaum waren die Arbeiten gestartet, mussten sie auch schon wieder gestoppt werden. Der Grund: Die Corona-Pandemie. Die ist mittlerweile überwunden – und dem Projekt hat die Verzögerung letzten Endes nicht geschadet. Die Verantwortlichen zeigten sich bei der Presseführung anlässlich der Eröffnung jedenfalls zufrieden.

Die Rede ist von einem neuen Gebäude, das die Magistratsabteilung 48 in Wien-Simmering für 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter errichtet hat. Das Besondere an dem Bauwerk: Die MA 48 – in der Stadt für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark zuständig – setze bei der Errichtung ebenfalls auf Abfall. Genau genommen: auf Bauschutt. Und noch genauer genommen: auf Recycling-Beton. Das zweigeschossige Gebäude ist damit das erste öffentliche Bauwerk der Stadt Wien, das aus diesem Material errichtet wurde.

„Die MA 48 hat mit dem ersten Gebäue der Stadt Wien aus Recyclingbeton gezeigt, was machbar ist“, meint Andreas Kuba, stellvertretender Leiter der MA 48. „Wir denken bei Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung weiter und wollen mit unserem neuen Gebäude eine Vorreiterrolle für die Kreislaufwirtschaft beim Bauen einnehmen“, so der Magistrats-Manager weiter. „Im besten Fall werden zukünftig Bauschutt und Betonabbruch direkt in Wien oder im nahen Umland aufbereitet und wieder in Wiener Bauwerken eingesetzt.