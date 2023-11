Ein Leitprojekt im Westen Österreichs nimmt Gestalt an: Die Raiffeisen-Landesbank Tirol (RLB Tirol) baut in Innsbruck eine neue Zentrale – Das Raiqa. Zwischen Südtiroler Platz und Bozner Platz entsteht ein lebendiges Quartier mit Vier-Sterne-Hotel, Handel, Gastronomie, Kunstraum und vielem mehr. Im Rohbau fertiggestellt ist jetzt der Bauteil B, er beheimatet die Shop- und Gastrowelt. Für das neue Haupthaus ist die Turm-Revitalisierung zum zentralen Tragwerk nahezu abgeschlossen. Auf seiner Nordseite entsteht mit einem schwebenden Gebäudeflügel, dem sogenannten Hammerkopf, ein architektonisches Signature-Element des Quartiers. Der Rohbau wird von der Strabag in 20 Monaten umgesetzt. Die Arbeiten laufen seit Oktober 2022.