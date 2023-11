Sanierung, Dekarbonisierung und Energiespeicherung: Das waren die großen Themen, mit denen sich das Kolloquium „Forschung & Entwicklung für Zement und Beton“ der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) in diesem Jahr befasste. Für die Keynote konnte die VÖZ Vordenker Werner Sobek gewinnen „Das Bauwesen steht weltweit für knapp 60 Prozent des Ressourcenverbrauchs, knapp 50 Prozent des Massenmüllaufkommens und für knapp 50 Prozent der klimaschädlichen Emissionen“, meinte der Architekt und Bauingenieur. „Wenn wir weiter so bauen wie bisher“, so seine Schlussfolgerung, „dann führen wir die menschliche Gesellschaft schon in wenigen Jahren an den Rand des Abgrunds. Das ist sicher. Wir müssen das Bauschaffen deshalb von Grund auf neu denken.“