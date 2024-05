Ringer im Einsatz

Bei der Umsetzung dieser komplexen Arbeiten waren Schalungen und Gerüstsysteme aus dem Mietservice der Firma Ringer im Einsatz. Angesichts der Herausforderungen beim Manövrieren der Schalung in der Deckelbauweise erwiesen sich die Belastbarkeit und das geringe Gewicht der Ringer Schalungen als ideal. Ringer unterstütze die für das Hauptbaufeld verantwortliche Gerstl Bau zudem mit ihrer technischen Expertise und innovativen Lösungsansätzen.

Ein Beispiel für die komplexen technischen Lösungen: Um eine ebene Fläche entlang der Bohrpfahlwände zu schaffen, wurde die leichte Aluschalung AL2000 von Ringer verwendet. Als erste Maßnahme wurde die Schalung montiert und mit Richtstützen gesichert. Anstelle einer oberen Abschalung wurden an der Decke zuvor Stahlblechwinkel angebracht, die mit einer Höhe von 12,5 Zentimetern und leicht zur Schalung geneigt bündig und dicht mit der Schalung abschließen. Danach wurde der für die Nivellierung notwendige Schaumbeton mit einer Rohdichte von 300 Kilogramm pro Kubikmeter durch bereits im Vorfeld einbetonierte Rohre von oberhalb der Decke eingeleitet. Für die Wärmeisolierung der beheizten Kellerbereiche verlegte man im Anschluss 12 Zentimeter dicke XPS-Platten auf die nivellierte Schaumbetonfläche. In Anlehnung an die weiße Wanne konnte dann die eigentliche Stahlbetonwand errichtet werden, die mit der Ringer Alu Master geschalt wurde.

Das Projekt weist beeindruckenden Ausmaße aus: So hatte eine aussteifende Wand, die zur Abtragung einer sehr großen Last erforderlich war, eine Länge von 12 Metern, eine Höhe von 6 Metern und eine Stärke von 85 Zentimetern. Das Ringer Doppelgeländer-Gerüst diente dabei als Bewehrungsgerüst und als Arbeitsgerüst für die Betonierarbeiten. Während der Spitzenphasen des Projekts bestand eine enorme Nachfrage nach Schalungsmaterialien. Der Rohbau benötigte in bestimmten Abschnitten bis zu 400 Einheiten der Alu Master Wandschalungselemente mit den Maßen 270 mal 90 Zentimeter. Pro Tag wurden allein für die Wände stattliche 120 Kubikmeter Beton verarbeitet.

Bis zur Inbetriebnahme des MedUni Campus wird noch reichlich Material verbaut werden – und dies fast rund um die Uhr: Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. Um das zu schaffen arbeiten die beteiligten Unternehmen in einer 6-Tage-Woche im Schichtsystem.