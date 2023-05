Schalungen: Schritt für Schritt zu Nachhaltigkeit

Neue Rezepturen als Herausforderung

Wo man sich in der Branche sehr einig zeigt, ist, dass neue, CO₂-arme Produkte der Zement- und Beton­branche auch die Anforderungen an Schalungen verändern werden. "So kann die Betonhaftung sich erhöhen und uns so vor interessante Herausforderungen bei Schalöllösungen stellen", erklärt Wunder. "Neben den technischen Aspekten werden sich veränderte Aushärtungs- und Abbindezeiträume auch etwas auf die Mietdauer der Schalung auswirken."

Dafür ist man bei Paschal im engen Austausch mit Herstellern. Dabei profitiere man etwa vom Know-how hinsichtlich des Einsatzes von CO₂-reduziertem Beton der Fertigteilproduzenten in der Schweiz und unterstütze zusätzlich den Rohbau des BIG-Headquarters in Dänemark mit CO₂-reduziertem Beton mit einem Tool zur Berechnung des Frischbetondrucks.

"Wir sind mit der Zement- beziehungsweise der Betonbranche in regem Austausch, um unsere Kunden bestmöglich zu servicieren", bestätigt auch ­Perter Radel. "Unseren Informationen nach weisen die neuen CO₂-reduzierten Zemente eine ähnliche Festigkeitsentwicklung und Dauerhaftigkeit auf wie herkömmliche Standardzemente." Der reduzierte Klinkergehalt erfordere jedoch eine längere Nachbehandlung und einen höheren Schutz gegen Austrocknen, und die Betone weisen längere Aus­härtungszeiten auf. Durch konstante Temperaturen, wie zum Beispiel mit der Heizschalung MXH von Peri, begünstigt man den Aushärtevorgang auch von Low Cement Concret. Zusätzlich bietet man verschiedene Sensoriklösungen wie Peri InSite Construction an, durch deren Einsatz die Betonagearbeiten optimiert werden können.