Der niederösterreichische Transportbeton-Anbieter Wopfinger baut sein Netzwerk in der Steiermark aus. Mit Anfang Februar pachtet und betreibt das Unternehmen das Transportbetonwerk der Tipa Produktions GmbH in Graktorn. Tipa gehört zur Tieber Gruppe. Die Kooperation betrifft nur die Transportbetonaktivitäten am Standort Gratkorn, nicht aber die Bereiche Produktion sowie Verkauf von Schotter- und Recyclingmaterialien der Tieber Gruppe. „Wir freuen uns, in der Wopfinger Transportbeton einen Partner aus dem Transportbeton-Segment gefunden zu haben, der mit uns als Kieslieferant Kunden mit der gewohnten Qualität und Zuverlässigkeit betreut“, meinen die beiden Tieber-Geschäftsführer Franz und Hannes Tieber.