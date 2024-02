"Als Marktführer muss man sich doppelt beweisen"

Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein?

Der Neubau ist von der Kaufzurückhaltung stark betroffen, wir erwarten aus dieser Ecke keinen Rückenwind – jedenfalls noch nicht. Ich bin vorsichtig optimistisch, eine großartige Wiederbelebung ist im ersten Quartal 2024 aber nicht zu erwarten. In Österreich gibt es einen breiten gesellschaftlichen Konsens auf erneuerbare Energien umzusteigen, alte Anlagen wollen getauscht werden – wir fokussieren uns ganz klar auf die Sanierung und von den neuen Förderungen werden viele profitieren. Wir sind für die Nachfrage bestens gerüstet und werden unsere Installateurpartner bestmöglich unterstützen. Stichwort dazu: One-Stop-Shop. Unsere Partner finden bei Vaillant Lösungen zu nahezu allen Anforderungen aus einer Hand – auch und gerade in Hinblick auf erneuerbare Energien, denn bei PV haben wir inzwischen ein Vaillant eigenes Elektriker-Team aufgebaut, das von PV- und Elektro-Planung bis hin zur Elektroinstallation alles übernimmt und somit den Installateur perfekt unterstützt. Diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen nicht viele. Neben Unterstützung bei der Produktauswahl sind die verschiedenen Pre-Sales-Services anzuführen. Beispiele hierfür wären die Anlagenplanung sowie weitere Dienstleistungen wie Planerberatung, Schulungen für Installateure aber auch unser großer Werkskundendienst. Generell sind die engen Beziehungen zu unseren Partnern für mich das Um und Auf in der Geschäftsbeziehung.

Gibt es rein technisch gesehen, einen Trend, der sich in diesem Jahr im Besonderen niederschlagen wird?

Unser Fokus liegt produktbezogen ganz klar auf der Wärmepumpe. Wenn Sie mich auf übergeordnete Trends ansprechen, dann sind das Digitalisierung und Konnektivität, also „smarte“ Heizungen durch die Verbindung mit dem Internet. Für uns sind dies sicher Schwerpunkte, denn sie verändern die Branche maßgeblich. Die Fernüberwachung ist dabei ein besonders spannendes Thema. Wir betreuen bereits mehrere tausend Geräte per Internet aus der Ferne. Die Konnektivität ist das eine, natürlich benötigen wir aber auch Mitarbeitende, die darauf schauen und Vorort unterstützen.

Da sprechen Sie ja eine der Dauerproblematiken der Branche an: Fachkräfte sind Mangelware. Welcher Initiativen bedarf es um den Beruf des Installateurs und Haustechnikers für die junge Generation interessant(er) zu machen?

Es muss uns gelingen die Sanitär- und Heizungsbranche für junge Menschen wieder attraktiver zu machen. Das Handwerk hat goldenen Boden, heute wieder viel mehr als in den 1980ern oder den 90er Jahren. Politik, WKO, Verbände, die Industrie – es liegt an uns allen. Wir gehen beispielsweise aktiv in Schulen. In der HTL Mödling betreuen wir Diplomanden und unterstützen diverse Schulen durch Ausbildungsmaterialien. Bedenken Sie, wir alleine beschäftigen derzeit rund 240 Kundendiensttechniker und es ist für uns extrem wichtig die auf Grund natürlicher Fluktuation frei werdenden Stellen gut nachzubesetzen. In einigen Regionen ist das sehr schwer, speziell im Westen Österreichs.

In Anbetracht der heute bereits fortgeschrittenen Uhrzeit noch rasch ein Blick auf das globale, sich stark wandelnde Umfeld, mit dem sich Vaillant konfrontiert sieht. Kann ein Europäer in diesem Wettbewerb bestehen, oder bedarf es eines Partners aus Übersee?

Vaillant ist seit 1874 in Familienbesitz, mit starken Wurzeln und unser Innovationsgeist fußt in unserer Tradition. Und das wird auch die nächsten 150 Jahre weiterhin so bleiben. Wir glauben ganz fest daran, dass das die richtige Strategie ist. Wir setzen auf Innovationen und Investments, wie zum Beispiel in unsere Megafabrik in Senica, in der wir rund 500.000 Wärmepumpen pro Jahr produzieren können. Der Wettbewerb durch asiatische Marktbegleiter nimmt zu, wir sind aber gut aufgestellt.

Vaillant steht demnach nicht zum Verkauf, eine sehr gute Nachricht, wenn man an good old Europe als Innovations- und Industriestandort glaubt! Hat das Unternehmen aber vielleicht schon Fühler in Richtung kooperationsbereiter Marktbegleiter ausgestreckt um die Marktposition zu stärken?

Bei Vaillant gibt es eine eigene Abteilung, die damit beschäftigt ist, den Markt genau zu beobachten. Zukäufe sind nicht auszuschließen, heute aber nicht auf der Agenda. //