Energiegesetzgebung im Mittelpunkt

In Europa haben sich die Krisen in den vergangenen Jahren zugespitzt: Klima-, Energie- und Coronakrise samt Inflation zeigen auf, wie wichtig die regionale Versorgung und kurze Lieferketten für unsere Gesellschaft sind. Obwohl die Ausbauziele für erneuerbare Energien auf europäischer und nationaler Ebene viel Rückenwind für den Ausbau der energetischen Biomassenutzung bedeuten, drohen unnütze bürokratische Hürden und Auflagen sowie verschleppte Gesetzgebungsprozesse das Vorankommen der Branche zu gefährden. Der heurige Biomassetag bietet einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen in der Energiegesetzgebung. Es werden die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und effiziente, funktionierende Lösungen präsentiert. Besondere Bedeutung wird der Diskussion beigemessen, wie nationale Energiepolitik erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden kann. Vorzeigeprojekte ausgewählter nationaler und internationaler Unternehmen geben zusätzliche Einblicke in die Fortschritte und Herausforderungen der Branche. Der Heizwerke-Betreibertag lädt als führende Veranstaltung rund um die Nahwärmeversorgung zum fachlichen und persönlichen Erfahrungsaustausch. Der Blick auf die Herausforderungen in den einzelnen Bundesländern wird durch die Diskussion der aktuellen gesetzlichen Regulierungen und Fördermöglichkeiten geschärft. Auch die Optimierung und Entwicklung von Heizwerken steht auf der Agenda.