Gemeinsame Wachstumschancen

Thomas Leissing, Sprecher der Egger Gruppenleitung, betont die Synergien der Übernahme: "Italien ist eines der führenden möbelproduzierenden Länder in Europa, und SAIB ist einer der führenden Lieferanten für die italienische Möbelindustrie. Mit der Mehrheitsbeteiligung an SAIB verbreitern wir unseren Marktzugang, erhöhen unsere Kapazitäten und erweitern unser Produktportfolio mit italienischer Design-Expertise.“ Die Mitglieder der SAIB Eigentümerfamilie Giuseppe Conti, Clara Conti und Sergio Doriguzzi werden den Standort in Caorso weiterhin leiten. "Mit der Integration unseres Unternehmens in die internationale Egger Gruppe erhalten wir eine Wachstumsperspektive für den Standort Caorso und unsere Mitarbeiter", erklärt Clara Conti den Anteilsverkauf des Unternehmens. "Wir werden von der Erfahrung und dem Netzwerk einer führenden Gruppe profitieren können, die seit jeher auf die Optimierung der Produktion und der Produktqualität ausgerichtet ist", sagen Sergio Doriguzzi und Giuseppe Conti. "Beide Unternehmen sind von Familien gegründet und weiterentwickelt worden und haben gemeinsame Werte, etwa das Augenmerk auf ökologische Nachhaltigkeit und das Vertrauen in ihre Angestellten und Arbeiter. Dies ist eine solide Basis für den Aufbau einer gemeinsamen Zukunft, die von Kontinuität und Innovation geprägt sein wird." Das erfahrene Team von 223 Mitarbeiter*innen in Italien wird diesen gemeinsamen Wachstumskurs maßgeblich unterstützen und seine Erfahrung in die Egger Gruppe einbringen. Insbesondere die nachhaltigen, zirkulären Produktionsabläufe zahlen auf die Nachhaltigkeitsziele der Egger Gruppe ein. Das Werk setzt bereits seit 1994 ausschließlich Post-Consumer-Recyclingholz in der Produktion ein. (kk)