Fehlende Vorbilder

Ein weiteres Hindernis für FLINTA* im Handwerk sieht die Organisation im Mangel an Vorbildern und Netzwerken. Oft fehle es an weiblichen oder nicht-binären Rolemodels, an denen man sich orientieren kann. Das bricht jedoch immer mehr auf, zumindest in Deutschland, wo es einige Initiativen gibt: Tischler*innen- und Bau-Handwerker*innen-Treffen, Vereine wie Holzkraftwerk e.V., Baufachfrau Berlin e.V., Handwerkerinnenhaus Köln, Soli-Baustellen und andere mehr. „Auch in den Sozialen Netzen zeigen sich immer häufiger FLINTA*, die an die Öffentlichkeit gehen, Alternativen aufzeigen und sich eindeutig positionieren. In der Vernetzung liegt eine besondere Stärke“, sind die Organisator*innen überzeugt.