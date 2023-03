Wie kann man diese logistische Aufgabe bewältigen? Kann hier die Digitalisierung einen Beitrag leisten?

Jung: Ich glaube, dass der wesentliche Faktor die I­nformationen über den anfallenden Bodenaushub sowie den dezentralen Bedarf sein wird. Wenn ich meine digital geplanten Gebäude schon um den Faktor Zeit bei den Erdbauarbeiten erweitere, kann ich mein Projekt an andere in meiner Umgebung anpassen. ­Dadurch können Ressourcen, die jetzt als Abfall angesehen werden, plötzlich einen Wert bekommen. Ob ich diese dann versteigere oder verkaufe, da wird man ­Lösungen finden. Damit entstehen Synergien und ­Hebel, die in der Praxis sehr wirksam werden können.

Kasper: Genau da setzt eine App von Studenten der Montanuniversität an, die eine Plattform programmiert haben, auf der man einmelden kann wann, wo, welche und wie viel Materialien zur Verfügung ­stehen. Seit Beginn des Jahres läuft die Testphase in der Steiermark, danach wollen wir es in ganz ­Österreich ausrollen. Wichtig ist, dass die ­chemische und technische Beschreibung der Materialien vorhanden sein muss, sonst funktioniert das nicht.