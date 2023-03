Das Leistungsportfolio des Betriebs ist recht umfassend: „Wir machen alles, was auch nur annähernd mit Holz in Berührung kommt“, so Amanda Hirscher weiter. „Und zwar vom Boden bis zur Decke, von hochwertigen Einzelmöbeln bis hin zu kompletten Einrichtungen, Böden und auch (Brandschutz-) Türen.“ Die hohe Expertise kommt dabei nicht nur bei Privatkunden zum Einsatz, sondern auch im Objektbereich. Für die Hotellerie wird neben der Möbelplanung so zum Beispiel auch schon mal ein gesamtes Interior-Konzept erarbeitet – von der Auswahl der Polsterstoffe über ein ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept bis hin zum perfekt fließenden Vorhangstoff. Für Amanda Hirscher ist es dabei zur Gewohnheit geworden, mit unterschiedlichsten Gewerken zu verhandeln und im Bedarfsfall auch zu koordinieren. Vor allem in der Kommunikation mit Architekten hat sie einiges an Erfahrung: Nach der HTL für Innenraumgestaltung und Möbelbau in Hallein hat sie abseits von den Erfahrungen im elterlichen Betrieb in einem Architekturbüro zusätzlichen Ezzes erhalten. Der Bachelor im Bereich Design- und Produktmanagement am Campus Kuchl erweitert das Portfolio der 28-Jährigen zusätzlich. Eine Zeit lang ist die junge Kreative halbtags im Architekturbüro tätig und den Rest der Woche im heimischen Betrieb. So lang, bis in beiden Bereichen ihr Aufgabengebiet so stark wächst, dass sie sich entscheiden muss. „Für mich war damals klar, dass ich in den Betrieb meines Vaters voll einsteigen möchte. Die Erfahrungen im Bereich Architektur waren enorm wichtig, nicht zuletzt, weil ich ein zusätzliches Betätigungsfeld näher kennenlernen konnte – sondern auch, weil die Bauleitung eine der Kernkompetenzen des Architekturbüros war. Da lernt man viel über andere Gewerke“, so Hirscher. „Und man merkt einmal mehr, wie oft hier der Beruf des Tischlers als Bindeglied fungiert.“