Die sanfte Brise einer Strandbar ist nicht gerade die ersten Assoziation, wenn man an Technik-Präsentationen denkt. Doch genau das will Smart-Home-Pionier Gira nun ändern.

Unternehmen haben längst verstanden, dass Produktpräsentationen und Trainings nicht nur auf den klassischen Pfaden verlaufen müssen, weg von "virtuellen Klassenzimmern" oder stickigen Seminarräumen. Dass das auch in lockerer Atmosphäre in Form von attraktiven Live-Kommunikationsevents fürs Elektrofachhandwerk funktioniert, beweist Gira Austria mit den heurigen Gira One Summerdays.

In einer Zeit, in der der persönliche Austausch wichtiger ist denn je, setzt Gira Austria auf genau dieses Konzept. Für Elektriker:innen, Planer:innen, Systemintegrator:innen und Architekt:innen bietet sich die Gelegenheit, das neue Smart-Home-System "Gira One" in entspannter Atmosphäre an beliebten Freizeit-Locations vorzustellen.