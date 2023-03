Harald Siebenbürger gehörte zu den letzten Fachredakteuren der alten Schule im Österreichischen Wirtschaftsverlag, wo er insgesamt 26 Jahre beschäftigt war. Während seiner zehnjährigen Tätigkeit als Chefredakteur des Tischler Journals war er bestens vernetzt und als mediales Sprachrohr der Innung und ihrer Mitglieder der Branche stark verbunden. Ein netter Kollege und angenehmer Schreibtischnachbar, so beschreiben seine damaligen Weggefährten aus der Redaktion Harald Siebenbürger. Er hatte ein Faible für alte Armbanduhren und einem feinen Gläschen in geselliger Runde sowie der guten österreichischen Küche war er nie abgeneigt. Wenn man etwas von ihm brauchte, konnte man sich auf ihn verlassen. So behalten wir ihn in Erinnerung! (kk)