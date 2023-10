30 Jahre Erfahrung

Umfassend in den Details ist das Produkt cx.prime von Comtech, das Nachfolgemodell der nach wie vor lieferbaren Software „Comeconomy“. Aufgrund der konstanten Neuerungen ist es noch nicht ganz so umfangreich wie der Vorgänger, aber laut Geschäftsführer Alexander Nowak wird man bei cx.prime spätestens 2025 auf demselben Stand sein. Mit Comeconomy hat man über 30 Jahre Erfahrungen gesammelt und viele User von der Qualität überzeugen können. Der Vorteil des neuen Tools ist, dass es nun browserbasiert ist und über jedes internetfähige Endgerät vor Ort genutzt werden kann.

„Comeconomy und vor allem cx.prime helfen dem Installateurbetrieb die Verwaltungsarbeiten zu optimieren“, sagt Alexander Nowak, „etwa Koordination und Kundenbetreuung. So schaffen wir mit speziellen mobilen Lösungen praxistaugliche Anwendungen für die Baustelle.“ Ebenfalls ein Erfolgsprodukt der Branche ist die App für mobiles Arbeiten von Taifun Software. Darin sind gängige Schnittstellen für den Datenaustausch ebenso selbstverständlich wie Funktionen für rechtsicheres Arbeiten, digitale Bauakten mit Baustellenfotos, aber auch Webshop-Anbindung – um nur einige der Standard-Features der App zu nennen. Die Kunden sind jedoch nicht nur von der App begeistert, sondern vor allem von der Service-Begleitung.

Beratung Inklusive

„Komplexe Software-Lösungen“, so Simon Sumah, Vertriebsleiter bei ETU, „die dem Kunden sehr viele Aufgaben abnehmen können, sind natürlich beratungsintensiver als kleinere Apps. Unser Vertriebsteam besteht aus professionell geschulten Mitarbeiter*innen, die nicht nur die Software, sondern auch den Workflow unserer Kunden im Fokus haben.“ ETU hat eine Reihe von Modulen, die im SHK-Bereich genutzt werden können, im Programm, z.B. TGA Heizung, Wasser, Abwasser, Kühllast, Rohrnetz oder die Gesamtlösung Eurokam Professional. Die CAD Software – HottCAD – und HottConnect sind dabei das Herzstück aller Programme. Durch diese wird ein Gebäude-Datenmodell erstellt, das für alle Berechnungen im TGA- oder Bauphysik-Bereich herangezogen werden kann. Dabei wird das 3D-Modell automatisch über die Eingabe der Stockwerke und der Raumhöhen generiert.