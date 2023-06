Mit einer Hausmesse und einem umfangreichen Bühnen- und Festprogramm hat J. u. A. Frischeis am 17. Juni 2023 seinen „75. Geburtstag“ an seinem Gründungsort in der Stockerauer Gerbergasse gefeiert. Bei der Hausmesse war naturgemäß das Who’s who der Holzindustrie vertreten aber auch Austeller wie das Künstlerhaus Wien zeigten die Anwendungsvielfalt des Naturmaterials Holz.