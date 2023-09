Ökologisierung durch Innovationen

Ressourcenschonung, Einsatz ökologischer Rohstoffe wie etwa Holz, Lehm oder Schafwolle zur Dämmung, Abfallvermeidung, Lebenszyklusdenken, effizienter Materialeinsatz und Automatisierung bei größtmöglicher Individualisierung – die Anforderungen an nachhaltiges Bauen sind breit gefächert. Forschung und Innovationen kommen maßgebende Bedeutung für künftiges klimagerechtes Bauen zu. Bei der Baufachtagung präsentierten Forschende aus dem Kompetenzzentrum für Bauen und Gestalten der FH Campus Wien beispielsweise Forschungsresultate für die datenbasierte 3D-Druck-Produktion von vorgespannten Betonbiegebauteilen.

In Bezug auf Prozessoptimierung gilt es, den Einsatz von KI-Tools in den Phasen Planung, Ausführung und Betrieb von Gebäuden abzustimmen und zu optimieren, sind sich die Expert*innen bei der Baufachtagung einig. Änderung des Mindsets und einen Hebel für Ressourceneinsparung spricht Organisator der Baufachtagung und Vortragender an der FH Campus Wien,Martin Stopfer, Lean Thinking zu: „Vermeidung von Verschwendung in Prozessen und eine verbesserte Kultur der Zusammenarbeit sind Grundideen von Lean Management und haben positive Auswirkung auf den ökologischen Fußabdruck. Bis spätestens 2030 wird Lean dem Stand der Technik entsprechen.“