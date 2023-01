Am 7. Januar 2023 ist Hans Kaser, Seniorchef von Paul Ott, nach längerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen.

Sein Leben war neben der Familie zum größten Teil dem Unternehmen gewidmet, wo er mit 16 Jahren die Lehre als Industriekaufmann begann und über die Jahre vom Angestellten zum Geschäftsführer aufstieg. 1984 übernahm er – als die Stammgesellschaft in Deutschland insolvent wurde – die Paul Ott GmbH als Eigentümer und baute über viele Jahre hinweg das Unternehmen erfolgreich immer weiter auf. Im Laufe der Jahrzehnte trieb er gemeinsam mit seinen Wegbegleitern so manche technische Neuerung voran und sorgte dafür, dass Ott früher im Bereich der Heizplattenpressen und heute im Bereich Kantenleimen ein führender Name ist.

Aufgrund seines Engagements wurde ihm auch das goldene Verdienstzeichen der Marktgemeinde Lambach verliehen. Das Unternehmen übergab er vor etwa zehn Jahren an seine Tochter Beatrix Brunner und ihren Gatten DI René Brunner und stand von da an stets mit gutem Rat zur Seite. Viel Zeit widmete er in seinen letzten Jahren auch seiner Leidenschaft, der Landwirtschaft. (kk)