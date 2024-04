Neues Kompetenzzentrum für große Einheiten

Klarer Fokus

Mit der Erweiterung in Dietach treibt Ochsner die Steigerung seiner Produktionskapazitäten voran. Der Standort ist als Kompetenzzentrum für die großvolumigen Außeneinheiten der Luft/Wasser-Wärmepumpen organisiert, die überwiegend aus wenigen größeren Komponenten bestehen. Parallel fokussiert sich das Stammwerk in Haag auf die Herstellung von Inneneinheiten, die aus wesentlich mehr und kleineren Teilen bestehen. Mit vielen Innovationen sowie Auszeichnungen hat sich Ochsner den Ruf als Technologieführer in der Wärmepumpenbranche erworben. Damit das so bleibt investiert das Familienunternehmen sechs Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Auf Wachstumskurs

Ochsner besitzt einen bedeutenden Marktanteil bei der klimafreundlichen Heiz- und Kühltechnik in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie in vielen Ländern West- und Osteuropas. In den letzten sechs Jahren erzielte das Unternehmen ein weit überdurchschnittliches Wachstum. Die Exportquote von 80 Prozent unterstreicht den internationalen Innovationsvorsprung. Über 180.000 Ochsner Wärmepumpen sind erfolgreich installiert.

Für die smarte Fertigung „Made in Austria“ betreibt Ochsner neben dem Stammwerk in Haag weitere Werke in Standortnähe. Dazu ein Technologiezentrum in Amstetten, wo Forschung, Entwicklung sowie die Qualitätskontrolle gebündelt sind. Ochsner hält ein Vollsortiment für alle Wärmequellen für Heizung, Kühlung und Warmwasser in Gebäuden jeder Größenordnung bereit. „Bei den Warmwasser-Wärmepumpen haben wir weltweit das größte Angebot“, sagt Schäfer. Als zweites eigenständiges Unternehmen entwickelt und produziert die Ochsner Energietechnik Lösungen für Industrie, Energie- und Kommunalwirtschaft, Infrastruktur und viele weitere Einsatzbereiche. Die Großwärmepumpen erreichen Vorlauftemperaturen von bis zu 130 Grad Celsius sowie Leistungen bis 2,5 MW.

Mehrfach nachhaltig

Für Kari Ochsner ist der Klima- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen. Dafür setzt das Unternehmen bereits ganz konkrete Schritte: Zum einen mit der klimaneutralen Fertigung, gespeist aus 100 Prozent Ökostrom, großteils aus der eigenen Photovoltaik-Anlage. Und zum anderen mit der Initiative „Ochsner Second Life“: Dabei werden gebrauchte Wärmepumpen geprüft und generalüberholt. Danach „freuen“ sich diese Geräte über ihr „zweites Leben“.