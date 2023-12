Die häufigsten Fehler

„Laut Statistik scheitern nur zwanzig Prozent der Firmenübergaben an fachlichen und sachlichen Problemen. 80 Prozent allerdings an persönlichen und emotionalen Themen“, so Fuchs. Die häufigste Ursache für Fehler bei der Weitergabe sind laut einer Umfrage, die der Experte 2022 gemeinsam mit LBA und dem Market Institut durchführte, in erster Linie ein Streit in der Familie (43 Prozent), gefolgt von dem Nicht-Loslassen-Können und einem ungeordneten Übergang durch Erkrankung oder Sterbefall. Erst an vierter Stelle auf der Skala des Scheiterns stehen unternehmerische Gründe, wie der Wandel des Geschäftsmodells, der es unmöglich macht, eine Firma in die nächste Generation zu führen. Finanzierungsprobleme sind – auch wenn man anderes vermuten würde – die Ausnahme: Hier liegt der Anteil unter zehn Prozent.

Eine eigene Verfassung

„Einer der häufigsten Konflikte entsteht, wenn es keinen klaren Übergabeplan und -Zeitpunkt gibt, der Übergeber nicht loslassen kann und der Übernehmer keinen eigenständigen Bereich bekommt“, so Fuchs weiter. Für ihn ist das Erarbeiten einer Familienverfassung ein gutes Mittel, um Stolpersteinen so gut wie möglich zu vermeiden. „Die Familienverfassung ist eine von allen Mitgliedern einer Unternehmerfamilie gemeinsam ausgearbeitete und beschlossene schriftliche Zusammenfassung von Absichten, Zielen, Werten, Rechten und Pflichten“, erklärt der Berater. Ziel ist, das Gefüge „Familie“ zu stabilisieren, indem man strukturiert die einzelnen Themen angeht. Dabei steht nicht der Vertrag im Vordergrund, sondern die Verständigung auf das gemeinsame Interesse – nämlich den Betrieb erfolgreich weiterzuführen.

Externer Übernehmer

Wie all diese Theorie in der Praxis aussehen kann, zeigen zwei Beispiele. In die Kategorie „außerfamiliäre Übernahme“ fällt Klaus Nenning. Der Tischlermeister und Landesinnungsmeister in Vorarlberg übernahm 2001 das Unternehmen Lenz Nenning Möbelhandwerk in Dornbirn von Günter Lenz, der die 1938 gegründete Tischlerei bis dahin in zweiter Generation führte. „Irgendwann nach der Meisterprüfung wurde mir klar, dass ich mich selbständig machen will. Eine Neugründung war keine Option, so habe ich mir einige Betriebe angeschaut, die zur Übernahme zur Ver­fügung standen“, erzählt Nenning. Seine Leidenschaft, größere Projekte und Objektaufträge in Zusammenarbeit mit Architekt*innen und Planenden detailgenau umzusetzen, wäre mit einem kleinen Betrieb nicht möglich gewesen bzw. wäre ein langfristiger Personalaufbau von Nöten gewesen. So entschied sich der damals 30-Jährige, den Schritt zu wagen und die mit 20 Mitarbeiter*innen (heute sind es 25) relativ große Firma zu übernehmen. Die Vorteile lagen auf der Hand: Nenning hatte in dem Betrieb gelernt, kannte ihn quasi „wie seine Westentasche“, hatte als Werkstättenleiter bereits eine große Verantwortung inne und genoss das Vertrauen des Inhabers. Die Übernahme erfolgte schrittweise und immer in gutem Einvernehmen: „2001 haben wir die Umgründung eingeleitet, ich wurde als geschäftsführender Gesellschafter eingesetzt, und habe 50 Prozent, 2010 schließlich 90 Prozent übernommen.“ Zehn Prozent hält nach wie vor Günter Lenz, der mit seinen 82 Jahren noch eine beratende Funktion innehat. „Unsere Rhythmen haben gut zusammengestimmt, auch der langsame Rückzug und der Doppelname im Firmenwortlaut wurden bewusst gewählt“, so der Tischlermeister.