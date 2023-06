Am häufigsten fertigt Stöglehner das Wiener Geflecht an. Dieses wird aus Peddingrohrstreifen der Rattanpalme gefertigt. Durch die Flechttechnik mit sechs Strängen erhält es seine typische, wabenförmige Struktur mit achteckigen Aussparungen. Berühmt wurde es durch die bereits erwähnten Thonet-Stühle, erfunden hat Thonet die Technik aber keineswegs. "Diese Art des Geflechts ist ein guter Kompromiss zwischen Design, Haltbarkeit und Machbarkeit", so der Experte. Seit der Jahrhundertwende ist auch ein Fertiggeflecht am Markt. Es wird in Rollen in den Herkunftsländern des Materials in Südostasien produziert und in Rollen ausgeliefert. Diese günstigere Art ist in unseren Breiten seit den 1960er-Jahren in Mode, Restaurierungen für solche Stühle gehen ca. dreimal so schnell wie beim Handgeflecht: "Für mich ist das Handgeflecht für´s Renommee, das Fertiggeflecht für´s Portemonnaies – denn ohne wäre ein Überleben schwierig. Allerdings treffe nicht ich die Entscheidung bezüglich des Geflechts, das macht der Sessel", so der pointierte Kommentar. Zwar könne man einen alten Sessel, der ursprünglich handgeflochtene Flächen hatte, mit Fertiggeflecht ausstatten. Allerdings muss die für die Befestigung nötige Nut dann in das Holz eingefräst werden. Das bedeutet einen Eingriff in die Substanz und damit einen markanten Wertverlust.