Gleichstellung, fünfzig-fünfzig, Arbeiten auf Augenhöhe und ganz ohne typische Zuschreibung von Geschlechterrollen – so in etwa stellt man sich ein Team vor, das in Sachen „Gender-Equality“ auf einer Ebene steht. Und genau so arbeitet das Team des Holzcluster Steiermark: mit vollem Einsatz für den Werkstoff Holz und mit viel Herzblut und innovativer Kraft. Fünfzig-fünfzig ist dabei übrigens wörtlich zu verstehen: Die Hälfte des Holzcluster-Teams ist nämlich weiblich. Frauenförderung und Gleichstellung sind Themen, die nicht nur intern gelebt werden, sondern auch durch zahlreiche Initiativen für das Handwerk in der Kommunikation nach außen einen hohen Stellenwert einnehmen. „Wir setzen enorm viel daran, die Berufe in allen holzverarbeitenden Bereichen auf eine gleichberechtigte Ebene zu heben“, erzählt uns Michaela Knoll. Als Expertin für Innovations- und Branchenentwicklung Gewerbe und Handwerk beim Holzcluster ist sie nicht nur erfahrene Branchenkennerin, sondern auch Tischlerin: „Als ich vor dreißig Jahren meine Lehre begonnen habe, war ich vom ersten Tag an voll in den Betrieb integriert und durfte mit viel Leidenschaft und Spaß sehr differenzierte Erfahrungen machen.“ Vom Zuschnitt bis zur Montage im Einsatz, hat sie früh gelernt, mit den diversen Anforderungen des Berufs zurechtzukommen. Weil der Planungsaspekt immer spannend war, hat sie eine Weiterbildung zur diplomierten Einrichtungsberaterin absolviert und nach zusätzlichen Erfahrungen in der Industrie schließlich über Umwege den Weg zum Team Styria gefunden. Dort erweiterte Knoll ihre Expertise im Bereich Arbeitsvorbereitung und absolvierte nebenbei die HTL, bevor sie schließlich beim Holzcluster landete. Der Weg der Brückenbauerin zwischen Handwerk und Design beweist: Langeweile ist nicht ihr Ding. „Mir war es immer wichtig, mich weiterzuentwickeln, nicht stehenzubleiben und neugierig zu sein. Und genau das ist wichtig, wenn es um die Entwicklungen innerhalb der Branche und ein lebendiges Netzwerk geht.“

Gemeinschaftssinn

Bei der Förderung von Gleichstellung in Handwerksberufen, stehen Michaela Knoll engagierte Kolleginnen zur Seite. Eine davon ist Daniela Schmid, die in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Veranstaltungsmanagement federführend ist. Und diese Kompetenz ist ziemlich geballt: Knapp 95 Prozent der Kommunikation wird in-house erledigt – vom Fotoshooting übers Veranstaltungsmanagement bis hin zu Social-Media-Agenden und Imagevideos. Immer im Blick ist dabei das breite und vielseitige Portfolio des Holzclusters, der sich als Thinktank und Innovationsbegleiter versteht, Handwerk mit Design vernetzt und gerne die Dinge neu denkt. So zum Beispiel das Thema Holz und Mobilität: Hier geht es konkret darum, den Betrieben das Potenzial im Bereich Industrie bzw. als Zulieferer aufzuzeigen. „Es werden sich neue Geschäftsfelder entlang der gesamten Wertschöpfungskette eröffnen. Ein Bereich mit enormen Möglichkeiten für die Zukunft – auch für kleinere Betriebe“, ist Schmid überzeugt.

Keine Moralkeule

Vor den Vorhang holt die Kommunikationsexpertin auch das Thema Frauenförderung – und das unter ganz entstaubter Prämisse. „Eine unserer wesentlichen Botschaften ist, dass Kompetenz kein Geschlecht kennt“, konstatiert sie. „Als Cluster sind wir für genau solche Themen eine wichtige Bühne und wollen mit der aus unserer Sicht komplett unnötigen Unterscheidung zwischen Männern und Frauen in Handwerksberufen aufräumen – und zwar ohne den moralischen Fingerzeig.“ Frauen sichtbar machen, ohne ein spezifisches Geschlecht in den Vordergrund zu rücken und auf diese Art und Weise alle Personen im Handwerk auf eine Ebene zu heben, sei das Ziel. „Fakt ist, dass wir Frauen den Männern in Sachen Kompetenz in nichts nachstehen“, ergänzt Knoll. „Glücklicherweise bemerken auch immer mehr Betriebe, dass es bei handwerklichem Können nicht notwendigerweise um hohen Kraftaufwand geht – hier merken wir tatsächlich eine wichtige Transformation und einen Bewusstseinswandel, der uns natürlich freut.“