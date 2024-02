Neue Materialwelten

Jedes Projekt beginnt mit dem Raum. „Wir denken immer vom Raum weg“, sagt Scheschy. „Dann suchen wir die für diesen Raum und die Einrichtung passenden Materialien aus.“ Auch wenn Stahl, Glas, Kunststoffe und Mineralstein das Werkstoffsortiment immer stärker bestimmen, ist Holz keineswegs ein Exot geworden.

„Wir kommen natürlich vom Holz, mussten uns aber auch in andere Materialwelten hineinentwickeln“, meint Scheschy. „In Bereichen wie zum Beispiel der Hotellerie haben wir nach wie vor viel Massivholz im Einsatz.“ Sobald die einzurichtenden Räume vermessen und die technischen Pläne erstellt sind, geht das Projekt an die Arbeitsvorbereitung. „Hier muss man sich damit auseinandersetzen, wie das Möbel im Detail konstruiert wird, aus welchen Teilen es besteht und aus welchen Materialien“, erklärt Scheschy. „Dabei geht das Gestalterische in die Technik über.“

In der Software von CAD+T haben die Entwickler von Scheschy einen Katalog aus „Dummies“ für häufig wiederkehrende Mö- bel und einzelne Komponenten aufgebaut – Korpusseitenteile, Rückwände, Fronten und Ähnliches. Diese müssen lediglich aus dem Katalog in die jeweilige Zeichnung gezogen werden und stehen dann sofort darin zur Verfügung, können in der Größe angepasst und mit Farben und Oberflächen belegt werden.

Über ein eigenes Tool im Konstruktionsmodul von CAD+T, dem „KON“, werden danach Beschläge und Verbindungen automatisch, basierend auf Basis hinterlegter Regeln, platziert. „KON“ erkennt die Berührungsflächen und liefert automatisch die Daten für die nötigen Bearbeitungen mit. Für die Kantenbelegung hat Scheschy ein eigenes Programm entwickelt, das über die Stückliste läuft und die Teile automatisiert korrekt bekantet.

Sobald die Zeichnung fertig ist, können nicht nur Stücklisten per Knopfdruck erstellt werden, sondern auch Maschinenprogramme und GLB-Dateien. Letzteres ist ein 3D-Format, das es erlaubt, die fertig konstruierten Produkte beliebig zu drehen, zu zoomen und ähnlich wie bei einer Explosionszeichnung Details anzuzeigen. Genutzt wird das als Hilfestellung für die Monteure sowohl in der Vormontage in der Werkstatt als auch bei der Endmontage beim Kunden. Dafür wurde bei Scheschy ein eigenes Darstellungsprogramm, bzw. – für die mobile Anwendung – eine App programmiert.