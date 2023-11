Technikerin des Monats

Frauenpower

Beide Lehrlingsmädchen beweisen für Führlinger die Vorteile von Frauen in der Technik. “Lisa ist sehr technikinteressiert und das totale Organisationstalent, daher bei unseren Kunden sehr beliebt. Lena zeigt mit ihrem technischen Geschick und Fingerspitzengefühl, dass Frauen ihren männlichen Kollegen in Sachen Kompetenz in nichts nachstehen. METALL hat Lehrling Lisa nach dem Ursprung für ihr technisches Interesse gefragt. “Die Begeisterung für die Technik war schon immer da. Für den Berufsweg Handwerk und Metall habe ich mich vor etwa 5 Jahren nach ersten Erfahrungen im Büro entschieden. Damals habe ich mit meinem Freund einen Jetski, d.h. ein Wassermotorrad, restauriert und umgebaut.” Dabei ist sie zum Schluss gekommen, dass in der Technik ihre berufliche Zukunft liegt.” Bei AKW Lackier- und Metalltechnik Kronstorf ist sie heute vor allem im Lackierbereich tätig, wenn Not am Mann bzw. der Frau besteht, unterstützt sie auch die Metalltechnik. Die Faszination für Metall geht in der Familie Führlinger bereits auf die nächste Generation über. “Mein Sohn Leon ist quasi ein Werkstättenkind, seit klein auf immer mit dabei und sehr technikinteressiert.” Die Familie nimmt auch abseits der beruflichen Tätigkeit für die Geschäftsfrau eine zentrale Rolle ein. Dazu gehört auch ihr Hund Rocky, ein nordländischer Wolfsschäfer, mit dem die 31-jährige gerne lange Wanderungen unternimmt.