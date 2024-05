Verwurzelte Netzwerkerin

Bis dahin absolvierte Praxmarer ein Wirtschaftsstudium, arbeitete viele Jahre in der Unternehmensberatung und machte sich mit ihrer Expertise auch in der benachbarten Schweiz einen Namen. „Mein Bruder Florian Simek hatte andere Pläne und wollte den Betrieb damals nicht übernehmen, als mein Vater in Pension ging“, erzählt die Quereinsteigerin. „Und für mich war es ein Geschenk, eine Tischlerei fortführen zu können, die am Markt gut eingeführt ist. Es war mir eine Herzensangelegenheit, weiterzumachen“.

Leidenschaft fürs Holz

Apropos Herz: Maria Praxmarers Herz schlägt nicht nur für den Werkstoff, den sie so schätzt, sondern auch für die acht Mitarbeitenden, die Tag für Tag zum Unternehmenserfolg beitragen. „Ich bin ja keine Fachexpertin im Bereich Tischlerei – genau deshalb bin ich enorm froh, auf ein erfahrenes Team bauen zu können. Unsere Mitarbeitenden setzen unsere Projekte in höchster Qualität und mit viel Erfahrungsschatz um.“ Besonders wichtig in der Unternehmensführung ist ihr dabei die Kommunikation auf Augenhöhe und eine betriebliche Atmosphäre, in der es sich gerne und gut arbeiten lässt. Sie selbst bringt dabei ganz stark ihre berufliche Prägung aus der Unternehmensberatung ein und sorgt mit ihren Skills in Sachen Projektmanagement dafür, dass stimmige Strukturen und viel Transparenz in der Planung eine gute Basis für das „daily business“ schaffen. „Natürlich ist es auch bei uns manchmal chaotisch – wir wären kein Handwerksbetrieb, wenn alles immer glatt laufen würde“, lacht sie.

Regionalität ist Trumpf

Auch in Sachen Nachhaltigkeit verfolgt Praxmarer einen klaren Weg: „Unsere Produkte werden in ihrer natürlichen Oberflächenstruktur so gut als möglich belassen. Das heißt auch, dass wir unsere Möbel nur mit hochwertigen Ölen und Lasuren behandeln und auf Lack komplett verzichten.“ Das Holz für die Möbel wird weitestgehend aus regionalen Quellen bezogen, Tropenholz oder exotische Hölzer aus Übersee kommen bei Holzträume garantiert nicht auf die Hobelbank – der Rest stammt entweder aus dem Wienerwald oder aus dem Europaraum. „Rein mit heimischem Holz aus Österreich zu arbeiten ist schwierig, da wir dadurch enorm eingeschränkt wären – das ist auch für unsere Kund*innen zu eng“, so die Unternehmerin. Ihr absolutes Lieblingsholz ist übrigens Nuss: „Ich mag die dunkle Farbe, die Maserung ist elegant und schön, die Beschaffenheit enorm robust und langlebig.“ Langlebigkeit steht auch bei den Möbeln im Vordergrund, gefertigt werden. Als kleine Tischlerei könne man hier die Flexibilität als Stärke voll ausspielen und fast alles möglich machen. Von der Raumplanung bis zur Umsetzung wird so alles vom Esstisch über Betten bis hin zum gesamten Konzept realisiert. Als klassische Möbeltischlerei fertige man zwar keine Fenster, Türen oder Bodenbeläge – in dem Bereich setze man aber voll und ganz auf bewährte Netzwerkpartner.

Gut im Kontakt

Apropos Netzwerk: Hier hat sich Maria Praxmarer in der Region in und rund um Wien einen Namen gemacht: Als Obfrau der Wirtschaftsinitiative WIR23 bietet sie Unternehmer*innen eine Plattform zum Austausch. „Mittlerweile haben wir 140 Mitgliedsbetriebe quer durch alle Branchen und in allen Unternehmensgrößen“, skizziert Praxmarer. Und ganz egal, ob es um Veranstaltungen im Betrieb oder im Grätzl geht, die sie realisiert – eines ist klar: Zusammen ist man immer stärker als alleine. „Wir helfen uns gegenseitig, tauschen uns aus und kooperieren in unterschiedlichen Bereichen – all das ist enorm befruchtend für alle Betriebe innerhalb der Initiative.“ Gemeinsame Marketingaktivitäten werden damit für alle leistbarer und die Sichtbarkeit wird gestärkt. Ein gutes Beispiel dafür ist der eigene Betrieb: „Unsere Tischlerei ist seit den 1970er-Jahren am gleichen Standort im 23. Bezirk – und noch immer gibt es viele, die zwar in der Nähe wohnen oder arbeiten aber uns noch nicht kennen.“ Zahlreiche Events sorgen dafür, dass das nicht so bleibt – und in Kooperation mit der Buchhandlung Lesezeit werden Jahr für Jahr einige Lesungen veranstaltet, die zahlreiche Besucher*innen aus ganz Wien anlocken. „Mein Vater hat während seiner Zeit schon damit begonnen, die Werkstatt für Veranstaltungen auszuräumen und zwischenzeitlich anders zu nutzen. Und ich freue mich, genau das weiterzuleben“, sagt Praxmarer.