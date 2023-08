Das Fachhandwerk steht in Österreich vor verschiedensten Herausforderungen – von Fachkräftemangel über Digitalisierung bis hin zur Ausbildung. Dennoch überwiegen, besonders im SHK-Bereich, die Chancen die Herausforderungen. Grund genug für den Verband der Instal­lations-Zulieferindustrie (VIZ), mit neuen Konzepten und Ideen frischen Schwung in die Branche zu bringen. Anfang März 2023 übernahm Alexander Erich Sollböck – im Brotberuf Geschäftsführer der Reflex Austria GmbH – nach dem Rücktritt von Markus Riedl das Mandat als Obmann des VIZ und setzt nun mit viel Energie die Vision des Verbandes um. Gebäude Installation sprach mit Sollböck über seine Pläne für die Zukunft des VIZ, den Status quo des Fachhandwerks und die Frage, warum klassische Messen heute nicht mehr attraktiv für das Zielpublikum sind.

Der VIZ wurde 2004 mit dem Ziel, das gut ausgebildete Fachhandwerk zu fördern, gegründet – wo steht der Verband heute?

Alexander Erich Sollböck: Der Verband hat heute 29 Mitglieder und ist der einzige Verband, der nicht nur einen Bereich unserer Branche abdeckt, sondern sehr breit aufgestellt ist. Wir haben mit allen Schulen (Berufsschulen) und den höheren technischen Lehranstalten (HTLs) für Gebäudetechnik Kooperationen. Auch wurden in Tirol die VIZ-Ingenieure gegründet, die wir über ganz Österreich, je Bundesland, implementieren möchten, mit dem Ziel, den Fachkräftemangel aktiv anzugehen, den jungen Auszubildenden zu zeigen, dass unser Beruf modern und zukunftsorientiert ist und auch sehr große Karrierechancen bietet. Ausbildung und Trainings für Lehrpersonal stehen ebenso im Fokus wie auch die Ausstattung der Schulen mit Unterlagen, Gebrauchsmustern und Vorträgen. Mit den VIZ Teacher’s Days, dem VIZ Trendkongress und zuletzt mit den VIZ Infodays sind wir sicherlich ein Trendsetter und sehr nahe am Fachhandwerk dran.