VIZ wächst auf 30 Mitglieder

Die Kessel AG ist nach eigenen Angaben ein international führender Anbieter hochwertiger Entwässerungslösungen, die Sicherheit schaffen, wo Wasser fließt. Seit 1963 schützen Kessel-Produkte nachhaltig Menschen und ihre Umwelt, indem sie Gebäude entwässern, Abwasser behandeln und Schäden durch Rückstau verhindern.

"Wer hätte gedacht, dass der VIZ innerhalb von vier Jahren fast zehn neue Mitglieder begrüßen kann! Die intensive Zusammenarbeit und die daraus resultierenden Schwerpunkte, sind der richtige Weg", so Alexander Sollböck, in einem ersten Statement.

Mit der Fa. Kessel AG will der VIZ die Themenkompetenz im gesamten HKLS Segment weiter ausbauen. (ps)