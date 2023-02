In der Berufsschule für das Baugewerbe (BS Bau) im 22. Wiener Gemeindebezirk lauschen rund 50 Jugendliche gespannt den Ausführungen von ­Elisabeth Fayadh vom Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft. Noch konzentriert sich die gesamte Aufmerksamkeit auf einen kleinen Bereich, doch schon wenige Minuten später sind die Schüler*innen quer durch die große Halle verteilt, der Geräusch­pegel steigt merklich an, und an 14 Ständen gibt man sich die größte Mühe, alle Fragen zu den vorgestellten Bau-Berufen zu beantworten. "Der große Andrang zeigt das Interesse, das es an einem Beruf in der Baubranche gibt, und lässt optimistisch in die Zukunft blicken", zeigt sich Thomas Prigl, stv. Direktor der BS Bau, am zweiten Tag der Werkstatt Bau des Berufsinformationszentrums der Wiener Wirtschaft zufrieden. Dennoch ist auffällig: Die Fragen der Jugendlichen zu den Berufen sind wiederkehrend.