"BIM ist eigentlich trivial"

Wie kann man die Datenweitergabe verbessern?

Handle: Der erarbeitete Standard hat sich in der Baustoffindustrie schnell verbreitet, wodurch wir sehr schnell zu einer guten Datenlage gekommen sind – das wissen auch die Softwarehersteller. Nun müssen diese Daten so aufbereitet werden, dass die verschiedenen Händler mit den verschiedenen Softwarelösungen sie sinnvoll in ihre Systeme integrieren können. Inndata wurde vom Baustoffhändlerverband als ­Clearingcenter mit dieser Aufgabe beauftragt. Wir ­haben mit dem Arbeitskreis Digitalisierung vereinbart, dass wir die Daten aufs Einheitensystem ­mappen und den Händlern die Daten in den Formaten ­liefern, die sie gerne hätten. Für die Händler bringt dies eine ­wesentliche Erleichterung, weil sie mit ­ihren gewachsenen Artikelstämmen weiterarbeiten und die ­Daten besser verknüpfen können. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess, in den auch die Händler sehr viel Arbeit und Zeit investieren. Das sieht man auch daran, dass die Gewerbekunden mittlerweile in den ­Onlinesystemen der Händler eine viel bessere Qualität der Daten und der Darstellung bekommen.