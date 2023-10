Kosten, Energie und Zeit sparen

Daniel Höller weist noch auf einen weiteren Vorteil hin: "Der digitale Zwilling unterstützt unsere Kunden bei der Kollaboration mit anderen Partnern im Bauprozess. Unsere Tools fördern die Zusammenarbeit sowie die Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien. Über das Modell können Aufgaben und Informationen geteilt werden, um das kollaborative Arbeiten für alle zu erleichtern.“ Mit seinen Services sorgt Qapture auch für mehr Nachhaltigkeit im Bau, denn für das Projekt müssen nicht mehr alle Beteiligten zur Baustelle reisen, sondern können virtuell mitarbeiten. Ein weiterer Vorteil: Mittels Forecasts können Fehler bereits im Vorfeld vermieden werden – mühsame Ausbesserungsarbeiten im Nachgang mit einem zusätzlichen Ressourceneinsatz gehören endgültig der Vergangenheit an. Unternehmen und Bauträger sparen so Kosten, Energie und Zeit. Ein digitales Baumanagement hat Qapture unter anderem beim Umbau des Parlamentsgebäudes in Wien sowie für den Neubau der Herzklinik UK Bonn umgesetzt. Darüber hinaus setzt das Linzer Start-up digitale Zwillinge für Projekte der Austrian Real Estate (ARE), einem renommierten österreichischen Immobilienunternehmen, ein. "Der digitale Zwilling ist ein wichtiger Bestandteil für nachhaltiges, ressourcenschonendes und kosteneffizientes Bauen. Wir wollen die Baubranche auf dem Weg in eine innovative Zukunft begleiten“, fasst Koll die Mission von Qapture zusammen.