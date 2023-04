Das größte Netzwerk der Fußbodenbranche Deutschlands hat die beste Boden-Projekt und damit die beste gemeinschaftliche Leistung rund um den Boden ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Wahl war die technisch, handwerkliche und architektonische Qualität der Details sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit von Netzwerk Boden-Mitgliedern und Industriepartnern. So wurde aus all den eingereichten Bewerbungen das Labor- und Verwaltungsgebäude eines Pharmaunternehmens in Marburg zum Sieger gekürt. Auch in Sachen interdisziplinärer Zusammenarbeit ist das Projekt wegweisend, da hierbei gleich vier verschiedene Netzwerk Boden-Partner aus den Bereichen Fußbodentechnik, Bodenbelag und Bauchemie mitwirkten.