Seit 1894 befördert die Schlossbergbahn Graz Fahrgäste auf den steilen Schlossberg. Unbemerkt für Bewohner*innen und Tourist*innen, die in den modernen Panoramagondeln den Blick über die Altstadt genießen, hatte der Zahn der Zeit an der Trasse genagt. Dort hatte der Betreiber im Lauf der Jahre zwar immer wieder Nachbesserungen durchführen lassen, doch 2022 war der Zeitpunkt für eine Generalüberholung gekommen.

Weil die vorhandene Polyurea-Beschichtung nicht länger funktionstüchtig war, konnte Oberflächenwasser in die Konstruktion eindringen und hat am Beton und Metall zu Ausbrüchen geführt. Eine umfassende Sanierung konnte nicht länger hinausgezögert werden, um größere Schäden zu vermeiden.

Damit die insgesamt 1.200 m² große Trasse neu abgedichtet werden konnten, stellte die Schlossbergbahn schließlich zwischen Jänner und Juni 2022 ihren Fahrbetrieb ein. Der Schlossberglift fuhr in dieser Zeit weiterhin, für mobilitätseingeschränkte Personen wurde zudem ein Shuttleservice eingerichtet.