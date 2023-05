10.000 m2 in fachmännischer Detailarbeit verlegt

Leo Höld verrät noch eine Besonderheit: "Obwohl Prefalz auch in Patinagrün erhältlich ist, was dem ursprünglichen, in die Jahre gekommenen Kupferdach sehr ähnlich gekommen wäre, haben sich die Projektverantwortlichen für das zeitlose Hellgrau entschieden." Schlussendlich wurden über 10.000 m² "Prefalz" in über 10.0000 Einzelteilen vom beauftragten Verarbeiter Rathmanner Gesellschaft m.b.H. Dach- und Fassadentechnik in fachmännischer Detailarbeit verlegt.