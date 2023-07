Die Danieli Engineering & Services GmbH ist Teil der Danieli Gruppe, einer der weltweit führenden Engineering- und Anlagenbauunternehmen der Stahl- und Aluminiumindustrie. Für ihre in den Jahren 2007 bis 2008 errichtete Produktionshalle mit 105 Metern Länge und 50 Metern Breite kam eine Dachdeckung bestehend aus Sandwichelementen mit Mineralfaserkern zur Ausführung. Die Verlegung der Elemente erfolgte bei 25 Metern Sparrenlänge von der Traufe zum First in zwei Längen von ca. 12,50 Metern mit Verbindungsstoß. Bereits nach etwa zehn Jahren der Nutzung zeigten sich an den Unterseiten der Sandwichelemente nach und nach immer deutlichere Wellenbildungen.

Bei der erfolgten gründlichen Dachinspektion wurde eine großflächige, nicht reparable Delamination des Verbundsystems festgestellt. Die Folge war zum einen, dass die erforderliche Eigenstatik des Systems nicht mehr gegeben war, zum anderen gelangte Niederschlagswasser in die Dachkonstruktion und in das Gebäudeinnere. In Teilbereichen mussten in den letzten Jahren aus Sicherheitsgründen bereits vom Halleninneren aus zusätzlichen Pfetten zur statischen Ertüchtigung eingezogen werden.