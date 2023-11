Erstes Detentionsdach in Deutschland installiert

Wasserspeicherndes Gründachsystem

Das erste Detention Roof Deutschlands wurde im September 2023 an einer Grundschule im bayerischen Schauenstein installiert. Dieses wasserspeichernde Gründachsystem stammt vom Purple-Roof-Konzept ab. Das Projekt ist Teil eines größeren Schwammstadt-Projekts: eine innovative Lösung für das Wassermanagement. Das Detention Roof erweitert das herkömmliche Gründach zu einem Instrument für das Regenwassermanagement. Das abfließende Regenwasser wird so gesteuert, dass es langsamer abfließt und dadurch Überschwemmungen verhindert.

Entwickler und Lieferant des Detention-Roof-Konzepts, das in Zusammenarbeit mit Browatech (Entwickler und Lieferant der Kerntechnologie des Detention Roofs, der Drainageschicht) und Knauf (Urbanscape Green Roll) entwickelt wurde, ist Sempergreen.