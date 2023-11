Schnelle Umsetzung

Nach der Vorstellung des ersten Prototyps beim Institutsleiter des IFB Wolfgang Hubner anlässlich des IFB-Symposiums 2022 in Salzburg, stand fest, dass das Produkt in Serie gehen kann: "Fleck hat den Prototyp unglaublich schnell und genau so entwickelt, wie wir es uns vorgestellt haben. Einer zeitnahen Prüfung und der Bestätigung der Gebrauchstauglichkeit stand nichts im Wege", so sich Wolfgang Hubner.