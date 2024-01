Neue Lösungen für Unterdachbahnen

Aktuelle Situation

Bei Sanierungen von auch relativ "neuen" Dächern wurden Schäden an diffusionsoffenen Unterdeckbahnen sichtbar, auch wenn diese den aktuellen Normen entsprochen haben und ein fachgerechter Einbau erfolgte. Die Gründe, warum manche Unterdachbahnen frühzeitig altern (und dadurch undicht werden), sind nur teilweise erforscht und die Zusammenhänge durchaus komplex. Bisher bekannt und weitgehend unumstritten ist, dass der Mix der klimatischen Beanspruchungen im Hinterlüftungsraum von Dächern, wie Wärme, Feuchte, Luftzug, UV-Strahlung etc., die für die Dichtheit verantwortlichen Membranen in der Bahn schädigen kann. Lange Freiliegezeiten erhöhen ebenfalls das Risiko für frühzeitiges Versagen des Materials. Die Schäden betreffen keinesfalls alle Produkte und können derzeit auch nicht an bestimmten Produkten oder Produkttypen festgemacht werden. Festzuhalten ist, dass keine Bitumen-Unterdeckbahnen, sondern ausschließlich diffusionsoffene Bahnen von den hier beschriebenen Schäden betroffen waren.

Das zuständige Normenkomitee hat daher beschlossen, die ÖNorm B 3661 "Abdichtungsbahnen – Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen – Nationale Umsetzung der ÖNorm EN 13859-1" mit 1. September 2023 außer Kraft zu setzen. Das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf die ÖNorm B 4119 "Planung und Ausführung von Unterdächern und Unterspannungen", die sich bezüglich des Einsatzes von Unterdachbahnen auf die zurückgezogene ÖNorm B 3661 bezieht.