Historische Dachsanierung

Im Jahr 2015 führten Forscher der Technischen Universität Danzig eine Analyse durch mit dem Ergebnis, dass sowohl das Dach als auch die Stahlunterkonstruktion in einem schlechten Zustand waren und den aktuellen Wind- und Schneelastnormen nicht mehr entsprachen. Auch die keramischen Dacheindeckungs- und Abdeckungselemente hatten sich so weit verschlechtert, dass sie nicht mehr repariert werden konnten.

Es war also nicht nur notwendig, das Dach zu ersetzen, sondern auch die Dachkonstruktion deutlich zu entlasten. Während der Generalrenovierung der Kirche wurden Dach und Dachziegel komplett entfernt und durch neue ersetzt. Bei 7.052 m² Dachfläche wurden fast 100.000 Ziegel verlegt.