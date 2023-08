OIB-Richtlinie 2.1 – Brandschutz bei Betriebsbauten

Die OIB-Richtlinie 2.1 bezieht sich auf den baulichen Brandschutz im Industriebau. In dieser Richtlinie sind die Mindestanforderungen an den Brandschutz von Industriebauten festgelegt. Die OIB-Richtlinie ist in den Landesbauordnungen genannt und somit grundsätzlich verbindlich. In erläuternden Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 2.1 wird ergänzend zur Einhaltung der Bestimmungen unter Punkt 3.10.2 auf die DIN 18234 "Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer – Brandbeanspruchung von unten", als mögliche Maßnahme verwiesen. Das gilt nicht nur für Hallen mit einer Dachfläche größer als 1.800 m2. Auch für Industrie­dachflächen mit weniger als 1.800 m2 empfiehlt sich bereits bei der Planung nach den Vorgaben der DIN 18234 zu bauen, um Hürden bei späteren Erweiterungen zu vermeiden.

Die Forschungsstelle für Brandschutz im deutschen Karlsruhe hat in den 1970er Jahren mit umfassenden Untersuchungen begonnen. Daraus ist die DIN 18234 entstanden, deren letzte Überarbeitung 2018 veröffentlicht wurde. In der DIN 18234 wird im Wesentlichen das Brandverhalten (Brand von unten) bei Stahltrapezblechdächern in Verbindung mit Dachaufbauten behandelt.