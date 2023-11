Schnelle Amortisation bei Solardächern

Der "Solar-Aufpreis" macht bei einem Dach nur gut einen Viertel der Kosten aus. Nach wenigen Jahren hat sich dieser Aufpreis bereits amortisiert. "Danach bezahlt die Solaranlage das Dach", führt Reist an. Auch die kurze Installationsdauer und die Einfachheit des Systems sparen Zeit und damit Kosten. Das System "Level" besteht nur aus drei Komponenten: Solarmodule, Haltehaken und kurze Dichtungsschienen. Was das System auch einfach zu transportieren macht. "Level" ist laut Megasol in großen Mengen direkt ab Lager in Deitingen, Solothurn (CH) verfügbar.

Weitere Informationen: megasol.ch/level

(bt)