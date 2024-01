Wasserableitung bei Dachdeckungen

Ablaufbereiche bei Einlegerinnen

Ablaufbereiche müssen rückstauwasserdicht an das Kanalrohr angeschlossen werden. Messingmuffen als Übergangsstücke, fix mit geraden oder konischen Rinnenstutzen verbunden, erfüllen diese Anforderungen. Auf geeignete Messinglegierungen ist zur Vermeidung von Korrosionen zu achten.

Hinsichtlich der Stutzenausbildung gibt es zwei Philosophien: Die einen schwören auf eine Ableitung der Sicherheitsrinne über das Kanalsystem, die anderen entwässern die Sicherheitsrinne über kleine Stutzen am Tiefpunkt ins Freie und schließen die Einlegerinne rückstauwasserdicht an den Kanal an.

Jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile. Wird die Sicherheitsrinne über den Kanal entwässert, muss man im Fall einer Verstopfung im Ablaufrohrbereich mit einem Rückstau in die Ebene der Sicherheitsrinne rechnen. Mit Hilfe von Laubschutzvorrichtungen lässt sich die Verstopfungsgefahr deutlich reduzieren. Zu beachten ist, dass Laubfänger mit einer rechnerischen Reduktion der Ablaufleistung von – 50 % in der Bemessung zu berücksichtigen sind. Durch Ausbildung sogenannter Doppelstutzen im Ablaufbereich kann diese Reduktion kompensiert werden.

Vorteil der Variante 2 (Entwässerung der Sicherheitsrinne über kleine Stutzen ins Freie) ist die einfache Kontrollmöglichkeit auf Schäden im Bereich der Einlegerinne. Läuft Wasser über die kleinen Stutzen ab, muss davon ausgegangen werden, dass Leckagen bei der Einlegerinne vorliegen. Im Falle von verstopften Rohrleitungen wird Wasser ausnahmslos in die Primärrinne zurückgestaut (Abb. 5).