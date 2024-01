Wie gut ist das Steildach-Wissen aus dem Internet?

Dach Wand Fachautor Marius Amann wollte wissen, was das Internet zum Thema Steildach bereithält. Spoiler: Die Grenzen zu echtem Fachwissen werden dabei klar erkennbar. Und ebenfalls ist klar sichtbar, dass man sich auf die Aussagen der künstlichen Intelligenz nicht zu 100 Prozent verlassen darf. Fakt ist aber, dass die Profis am Dach in der Praxis künftig vermutlich immer öfter von Kund*innen mit Aussagen konfrontiert werden, die das Internet in der Datenbanksuche ausgespuckt hat.

Interessant: Am Schluss des Suchergebnisses zu zahlreichen Dach-Fragen wird häufig darauf verwiesen, dass dies Fachleute durchführen sollten. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, nimmt aber auch einiges an Verantwortung aus den Aussagen der künstlichen Intelligenz.

Die Kommentare von Dachkompetenz-Autor Marius Amann (kursiv) ergänzen in Folge die Antworten von ChatGPT, die direkt übernommen wurden.