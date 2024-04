"Austrotherm XPS" mit Umweltzeichen ausgezeichnet

Das Österreichische Umweltzeichen garantiert höchste Umweltstandards in Herstellung, Verwendung und Entsorgung. Seit 2007 ist Austrotherm der einzige XPS-Dämmstoff-Anbieter in Österreich, der diese Auszeichnung für das gesamte Sortiment führen darf.

Die Zertifizierung erfolgt für vier Jahre, mit jährlichen Stichproben zur Sicherstellung der Einhaltung der hohen Standards. Austrotherm hat alle Anforderungen des Ministeriums auf drei entscheidenden Ebenen erfüllt. Zum einen wurde großes Engagement für den Umweltschutz gezeigt, was sich in geringen CO 2 -Emissionen und einem niedrigen Primärenergieverbrauch widerspiegelt. Zum anderen wurde die Einhaltung strenger Arbeitsschutzanforderungen nachgewiesen, einschließlich der Erfüllung von Grenzwerten in der Produktion.

Darüber hinaus wurden ungefähr ein Dutzend Parameter für die Produktqualität festgelegt, wobei besonders herausragende Wärmedämmeigenschaften gefordert wurden – eine Wärmeleitfähigkeit von unter 0,035 wurde als Maßstab gesetzt. Zusätzlich zu diesen Standards besteht eine Verpflichtung, die Platten nach ihrer Nutzung zurückzunehmen und dem Recycling zuzuführen, was einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit darstellt. Dazu dient das Austrotherm Recycling Service.

Der Erhalt dieser Auszeichnung dient nicht nur als Orientierungshilfe für umweltbewusste Kaufentscheidungen, sondern bringt auch finanzielle Vorteile mit sich. Immer mehr Förderstellen, darunter die Wohnbauförderungen von Niederösterreich, der Steiermark und Wien, belohnen den Einsatz umweltzeichenzertifizierter Produkte.

(bt)