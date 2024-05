„Wenn die Fassadensanierung jetzt nicht anzieht, dann geht uns auch langsam der Schmäh aus.“ Georg Bursik, Geschäftsführer des heimischen Baustoffherstellers Baumit, fand bei einer Pressekonferenz vor einigen Monaten klare Worte. Der Hintergrund seiner Aussage: Mit Jahresbeginn sind die Förderungen der öffentlichen Hand für die thermische Sanierung von Gebäuden, inklusive Dämmung, deutlich erhöht worden. Noch nie wurde die Dämmung in Österreich so hoch gefördert wie heuer.

Für die Spendierlaune von Bund und Ländern gibt es einen guten Grund: Im Zuge des Green Deals der EU wollen die Mitgliedstaaten bis 2050 CO2-neutral sein – Österreich sogar schon bis 2040. Und das gilt natürlich auch für Bestandsgebäude. Um allein das 2050er-Ziel zu erreichen, müssten bis dahin jährlich 3 Prozent der bestehenden Gebäude thermisch saniert werden. Laut einer Studie des Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW) verharrt die Sanierungsquote in Österreich aber seit 2015 hartnäckig bei 1,5 Prozent.

Die Bauzeitung wollte nun wissen, ob das großzügige Füllen der Fördertöpfe in den ersten Monaten des laufenden Jahres schon Wirkung gezeigt hat und wie wichtig das Thema „Dämmen“ für das Baugewerbe ist. Daher widmete sie ihre Umfrage für das aktuelle Heft diesem Thema. Die erste Frage lautete: „Wie hoch wird der Anteil der Dämmung bei Ihren Bauprojekten 2024 voraussichtlich sein?“ Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Leserinnen und Leser, 54,4 Prozent, gaben einen sehr hohen Wert von 60 oder mehr Prozent an – 31,8 Prozent nannten einen Anteil von 100 Prozent, 13,6 Prozent einen von 80 und 9,1 Prozent einen von 60. Beim Rest der Befragten ist der Anteil niedriger – 13,6 Prozent gaben 40 Prozent an, 31,8 Prozent nur 20. Zwischenfazit: alles in allem ein durchaus positives Resultat.