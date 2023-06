Dass der nachhaltige Umgang mit Ressourcen zunehmend an Bedeutung gewinnt und gerade im Gebäudesektor ein enormes Potenzial zur Optimierung schlummert, ist zukunftsorientierten Unternehmen wie Rockwool nicht neu. Für Österreich ist die Deponieverordnungsnovelle BGBl. II 144/2021 am 1. April 2021 in Kraft getreten. "Nachdem wir uns schon seit vielen Jahren zur Kreislaufwirtschaft bekennen, sind wir mit 'Rockcycle Austria' in diesem Themenfeld sehr gut aufgestellt", ist Georg Pehn, Geschäftsführer der Rockwool HandelsgmbH., überzeugt. "Unsere Produkte werden aus dem natürlichen Rohstoff Stein hergestellt und unsere Steinwolle-Dämmstoffe können in allen Werken zu 100 Prozent recycelt werden. Mit Rockcycle Austriaführen wir bereits seit Mitte 2020 einen kostenpflichtigen Rücknahme- und Recyclingservice für Rockwool Steinwolle-Dämmstoffe durch."

Die Steinwolleabfälle werden mit Hilfe von Entsorgungspartnern zur Wiederverwertung in eines der Rockwool Werke in Deutschland geliefert. In den Werken werden die Steinwolleabfälle aufbereitet und wieder dem Produktionsprozess zugeführt. "Rockcycle Austria eignet sich für Mengen ab mindestens drei Tonnen an Altdämmstoffen, zum Beispiel aus der Sanierung von Flachdächern", erklärt Pehn.

Für Kleinmengen gibt es nun eine eigene Lösung: Mit "Rockcycle smart & easy" bietet Rockwool Österreich auch einen kostenpflichtigen Rücknahme- und Recycling-Service für Kleinmengen von gewerblichem Baustellenverschnitt von Rockwool Steinwolle-Dämmstoffen an.

"Mit dem Konzept der Kreislaufwirtschaft, bei dem Abfälle so weit wie möglich vermieden und Ressourcen effizient wiederverwendet werden, können wir eine Wirtschaft gestalten, die sowohl nachhaltig als auch rentabel ist. Abseits der wirtschaftlichen Betrachtung hat der nachhaltige Umgang mit Ressourcen wesentlichen Einfluss auf unsere Umwelt. In Anbetracht der weltweiten Klimakrise ist es uns enorm wichtig, mit unserem Rücknahme-Service einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu leisten", betont Pehn.