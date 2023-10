In den letzten Jahren hat sich die Gebäudetechnik radikal verändert. Technische Fortschritte und der Einsatz künstlicher Intelligenz haben es ermöglicht, Gebäude quasi in intelligente Organismen zu verwandeln, die auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner reagieren können. Dieser Wandel hat vielfältige Möglichkeiten geschaffen, sowohl für diejenigen, die diese Technologien installieren, als auch für die Endkund*innen, die von den Vorteilen profitieren.

Ein Haupttrend ist dabei die verstärkte Ausrichtung auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Intelligente Gebäudeautomationssysteme ermöglichen es, den Energieverbrauch zu optimieren, indem sie Heizung, Kühlung, Beleuchtung und andere Systeme an die Bedürfnisse des Gebäudes und seiner Bewohner anpassen. Dies führt nicht nur zu erheblichen Kosteneinsparungen für die Bewohner*innen, sondern trägt auch zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.

Ein weiterer Trend ist die Betonung von Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Moderne Smart Buildings bieten Bewohnern die Möglichkeit, ihre Umgebung über mobile Apps oder Sprachsteuerung zu steuern. Von der Anpassung der Raumtemperatur bis zur Steuerung der Sicherheitssysteme - alles kann bequem von einem Smartphone aus erledigt werden. „Smart Home spielt eine große Rolle bei unseren Kunden und ist mittlerweile zum Standard geworden“, betont Mario Pascal Necker, Geschäftsführer E-Necker GmbH und zertifizierter Sachverständiger für Gebäudeautomatisierung und Gebäudetechnik EIB\KNX. „Dies war vor einigen Jahren noch anders, da war Smart Home in den Köpfen so verankert, dass dies nur für Luxushäuser bzw. im Zweckbau interessant ist.“ In den Köpfen der Endverbraucher sei mittlerweile verankert, dass „ein Haus, welches hilft Energie zu sparen, nur Vorteile bietet“. „Wenn beispielsweise die Photovoltaikanlage dazu genützt werden kann, dass der selbst erzeugte Strom in den Hausbetrieb gespeist wird, kann viel Geld gespart werden, vor allem wenn die Kunden auch auf einen Stromspeicher zurückgreifen.“ Der so gewonnene Strom könne dann beispielsweise für das Laden des Autos, die Warmwassererzeugung, die Poolheizen und vieles weiteres verwendet werden, ohne dass es die Stromrechnung belaste.