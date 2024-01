Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) schafft laut BMK (Bundesministerium für Klimaschutz) einen zeitgemäßen Rechtsrahmen für den österreichischen Strommarkt und bringt klare Regeln für den gezielten und schnellen Ausbau der Stromnetze. So werden künftig auch die regionalen Verteilnetzbetreiber zur Vorlage von zehnjährigen Ausbauplänen verpflichtet. Das sei von großer Bedeutung, um die notwendige Infrastruktur für die Energiewende zur Verfügung zu stellen, so das Ministerium. Zudem soll es künftig mehr Transparenz über verfügbare Netzanschlusskapazitäten geben. Aus dem Büro von Leonore Gewessler heißt es: "Der Strom, der in den grünen Kraftwerken in unserem gesamten Land produziert wird, soll auch dort ankommen, wo er gebraucht wird. Und alle die mit ihrer eigenen Photovoltaikanlage einen Beitrag zur Energiewende leisten wollen, werden damit unterstützt."